10.59 На губернаторских выборах в США в большинстве штатов вырвались вперед республиканцы, сообщает Bloomberg. По данным агентства, республиканцы лидируют в 16 штатах, демократы — в 14-ти.

Республиканская партия одержала верх в Алабаме, Арканзаса, Айове, Айдахо, Небраске, Нью-Гэмпшире, Огайо, Южной Каролине, Южной Дакоте, Теннеси, Техасе, Оклахоме, Джорджии, Вайоминге, Вермонте и на Аляске.

Больше 50% голосов демократы набрали в Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте, Гаваях, Иллинойсе, Массачусетсе, Мэриленде, Род-Айленде, Мэне, Мичигане, Миннесоте, Нью-Мехико, Нью-Йорке и Пенсильвании.

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10.34 Нынешняя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси войдет в новый состав конгресса по итогам выборов, прогнозирует NBC News. Как указывает телеканал, в своем округе в городе Сан-Франциско Пелоси с 82% голосов побеждает республиканского кандидата.

Пелоси в палате представителей с 1987 года, к концу следующего срока в конгрессе ей будет 84 года, 37 из которых она пробудет законодателем. При этом если республиканцы займут большинство кресел в палате, спикера выберут из представителя их партии.



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9.53 Республиканская партия опережает демократов на выборах в палату представителей Конгресса США. Об этом сообщает NBS News.

Так, на 9:37 бак.вр. республиканцы набирают необходимые для контроля 218, в то время как у демократов — 217. Подсчёты идут в реальном времени, итоговые результаты будут подведены позднее.

С выборами в сенат ситуация пока неопределённая. К настоящему моменту и республиканцы, и демократы обеспечили себе по 46 мест из ста возможных.



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9.13 Представители Республиканской партии опережают представителей Демократической партии на промежуточных выборах в палату представителей США, а также вырвались вперёд на выборах в американский сенат. Такие прогнозы приводит телеканал CNN.

В палате представителей республиканцы получили 105 мест, в то время как демократы получили только 57.

Что касается мест в сенате, то Республиканская партия на данный момент имеет 39 мест против 38 у Демократической партии.

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9.09 Демократ Уэс Мур победил на губернаторских выборах в штате Мэриленд. Такой прогноз дает агентство Associated Press (AP).

Как отмечает агентство, Мур станет первым афроамериканцем на посту губернатора упомянутого штата.

От республиканцев в борьбе за губернаторское кресло участвовал Дэн Кокс. В настоящее время штат возглавляет его однопартиец Ларри Хоган.

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9.04 Действующий губернатор Флориды республиканец Рон Десантис одерживает победу на выборах и таким образом оставляет за собой возможность занимать еще четыре года свой пост. Об этом свидетельствуют подсчеты газеты The New York Times.

По ее сведениям, Десантис набирает 58,2% голосов, его соперник от демократов Чарли Крист, возглавлявший штат с 2007 по 2011 годы, — 41,2%.

По информации ряда СМИ, 44-летний Десантис может баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии в 2024 году. Бывший глава американской администрации республиканец Дональд Трамп ранее во вторник отдал свой голос за Десантиса.

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9.00 Демократка Мюриэл Боузер в третий раз избрана мэром Вашингтона. Такой прогноз дал телеканал NBC.

Телеканал отмечает, что Боузер стала вторым в истории мэром Вашингтона, который переизбрался на третий срок. В округе Колумбия отграничения на количество сроков для выборных должностей отсутствуют.