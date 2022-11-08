США не будут принуждать Украину к переговорам с Россией.

Об этом заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время своего визита в Киев, комментируя сообщение западных медиа о «непубличных переговорах» Вашингтона, Киева и Москвы.

«Мы предельно ясно дали понять: никаких переговоров, в которых Украина не сидит в водительском кресле. Любые переговоры должны проходить с участием Украины. Украинцы должны решить, когда будут готовы к этим переговорам», — отметила дипломат.

По ее словам, поддержка Соединенных Штатов будет сохраняться, пока Украина не выиграет эту войну и пока Россия не выведет свои войска.