Соединенные Штаты не могут подтвердить достоверность сведений правительства Украины о заключении Ираном соглашения с Россией на поставку ей в ноябре тактических баллистических ракет.

Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«Опять-таки, я не могу подтвердить эту информацию. Мне кажется, я упоминал это ранее», — заявил официальный представитель Министерства обороны США, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения Киева о планах Тегерана передать Москве ракеты в этом месяце.

«Мы не можем предоставить никакой обновленной информации, <…> мы не обладаем никакой информацией, подтверждающей сейчас, что Иран передал баллистические ракеты России для применения на Украине», — сказал Райдер.