Энергетическая компания «Молдовагаз» обратилась к потребителям с настоятельной просьбой оплатить долги за топливо — это необходимо для расчетов за поставки «Газпрома».

Компания проинформировала граждан в пресс-релизе на своем сайте.

Сумма задолженности за газ, поставленный до сентября текущего года включительно, на 6 ноября составляет 58,934 миллиона леев (примерно 3 миллиона долларов). Из данной суммы 36,8 миллиона леев приходится на бытовых потребителей и 22,09 миллиона леев — на предприятия.

Молдова должна оплатить использованное в октябре топливо до 20 ноября, в противном случае Россия прекратит поставки и может разорвать контракт в любой момент.