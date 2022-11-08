Евросоюз не сможет выделить Украине €3 млрд — треть средств, предусмотренных программой макрофинансовой помощи в €9 млрд, обещанной Еврокомиссией (ЕК) в мае.

Это признал первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам. Он подчеркнул, что транш в €2,5 млрд, который Киев получит до конца ноября, станет последним в текущем году.

«Что касается €3 млрд, то мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от €9 млрд, о которых объявили в мае. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году, — сказал Домбровскис. — Именно поэтому мы подчеркиваем необходимость осуществить значительную выплату в начале следующего года из [запланированной в рамках программы кредитной помощи на 2023 год суммы] €18 млрд, мы предлагаем, чтобы это было €9 млрд. Данная выплата должна быть произведена уже в январе, принимая во внимание потребности Украины».