Северокорейские заводы шьют униформу для российских солдат, нарушая санкции ООН, сообщили источники в Северной Корее Radio Free Asia.

По меньшей мере, три фабрики в северокорейской столице Пхеньяне и другие в других частях страны производят зимнюю форму, нижнее белье и обувь для русских солдат из российского сырья, сообщили источники.

По словам источника, готовая форма, произведенная на трех фабриках в Пхеньяне, будет отправлена ​​в Россию товарным поездом Тюмень-Хасан. Железнодорожные перевозки по этому маршруту возобновились 2 ноября после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19.

По словам источника, на каждой из фабрик в Пхеньяне работает от 500 до 1000 швейников.