Состоявшаяся в понедельник в Вашингтоне встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова указывает на стремление Еревана и Баку к миру посредством активизации диалога.

Об этом заявила пресс-служба Госдепа.

Как отмечается в сообщении, госсекретарь США Энтони Блинкен организовал соответствующую встречу, «чтобы способствовать продвижению к прочному мирному соглашению».

«Встреча <…> подчеркивает серьезное стремление Армении и Азербайджана к миру посредством интенсификации диалога. США по-прежнему привержены поддержке мирного региона Южного Кавказа», — добавили в Госдепе.