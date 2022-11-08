Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с 8 Ноября — Днем Победы.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Как отмечается в поздравительном обращении министра, создание в азербайджанской армии единого командования, являющегося гарантом защиты и безопасности суверенитета, независимости, территориальной целостности страны, формирование нашей армии как регулярной армии и выдвижение вопросов военного строительства в качестве приоритетных является результатом решительных шагов, предпринятых в этом направлении общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым.

«Благодаря успешной политике президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, успешно продолжившего политический курс великого лидера, армия страны сегодня находится на уровне, сопоставимом с лучшими армиями мира. Результатом высокого внимания и заботы Верховного Главнокомандующего является то, что обороноспособность страны с каждым днем возрастает, достигнутые большие успехи в повышении обороноспособности республики, а также проведенные в армии масштабные реформы, проведенные учения, успешное отражение вражеских провокаций еще больше укрепили армию страны и 2020 год вошел в историю страны как год Победы. Благодаря мудрой и дальновидной политике Верховного Главнокомандующего, силе нашей армии была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Широкомасштабные провокации армянских вооруженных формирований на границе 3 августа и 12-14 сентября 2022 года также были пресечены решительными ответными мерами, предпринятыми азербайджанской армией», — сказал Закир Гасанов.

Министр обороны пожелал личному составу армии дальнейшей успешной службы на благо Родины, говорится в сообщении ведомства.