Предыдущий президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вернул КНДР двух собак породы пхунсан, которых ему подарил северокорейской лидер Ким Чен Ын после саммита в Пхеньяне в 2018 году. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на президентский архив.

В понедельник сторона бывшего южнокорейского президента выступила с предложением отдать питомцев из-за недостаточной поддержки со стороны нынешних властей. Согласно действующим законам Республики Корея, подарки президентам являются собственностью государства. Однако в последний день на своем посту в мае Мун Чжэ Ин подписал с президентским архивом соглашение, которое позволило политику забрать с собой собак ввиду отсутствия условий для содержания животных в государственном учреждении и с учетом их возможного состояния после отъезда хозяина.

Соглашение, предположительно, предусматривает, что затраты на содержание и разведение питомцев могут быть покрыты за счет бюджета. По данным СМИ, ежемесячные расходы на эти цели достигли $1,7 тыс. Сторона экс-президента указывает, что после подписания соглашения не были сделаны необходимые юридические шаги — требовалось внести поправки в исполнительный указ в приложении к закону о президентском архиве. Представители Мун Чжэ Ина в понедельник указали на «не объясненное им возражение» со стороны нынешней президентской администрации.

Как информирует Yonhap, собаки Коми и Сонган были доставлены в ветеринарное учреждение в городе Тэгу. Состояние их здоровья проверяют специалисты. Власти пока не решили, куда в конечном счете попадут эти питомцы. Щенок от этой пары на неопределенное время остался под присмотром экс-президента.