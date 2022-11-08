В разведке Украины утверждают, что детали «иранских дронов» изготовлены после начала «спецоперации», а большинство комплектующих были произведены в США.

Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только сделано. А еще потребовалось время, чтобы его доставить», — приводятся в сообщении слова представителя ГУР ведомства.

По его данным, иранский Mohajer собран из деталей, которые производились в разных странах. При этом большинство его комплектующих из США. Представитель ГУР также отметил, что «никаких российских элементов» у беспилотника не было найдено, но при этом он имеет австрийский двигатель и японскую камеру.

В публикации также уточняется, что украинские специалисты изучают, как именно иностранные комплектующие оказались в иранских дронах.

«Серийные номера и данные о производителях комплектующих сотрудники ГУР МО Украины уже передали странам-партнерам», — сказано в сообщении.