В течение двух лет после войны мы продолжали нашу политику. За два года мы провели большую созидательную работу, фактически восстанавливаем, и будем восстанавливать Карабах и Восточный Зангезур.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на мероприятии, организованном в Шуше по случаю Дня Победы.

Глава государства сказал, что мы укрепляем нашу армию и будем ее укреплять: «Армения должна знать, что в нынешних рамках нас удерживает не заявление какого-то покровителя Армении, а наша собственная политика. Мы никого не боимся. Если бы мы кого-то боялись, то никогда не начали бы Вторую карабахскую войну. Каждый из нас шел на смерть, руководствуясь девизом: «или свобода, или смерть!». Мы и сейчас готовы пойти на смерть, требуя соблюдения своих прав. Потому что всё ещё, несмотря на то, что война закончилась два года назад – есть тревожные моменты, и я хочу обратиться к армянскому народу и сказать свое слово. Они видят негативные последствия этих тридцати лет оккупации. Сейчас они видят, что такое оккупация и потери. Мы просто ответили им, мы воевали на своей земле, изгнали агрессора со своей земли. Они должны понять это, чтобы не стать во второй раз жертвой тех, кто сидят за границей и хотят рассматривать этот регион как площадку для игр. Главное влияние, главное слово принадлежат здесь нам. Наша армия проявила героизм, профессионализм и самоотверженность. Если понадобится, то мы еще раз продемонстрируем это и добьемся желаемого, это знают все, пусть это знают и те, кто проводят боевые учения в поддержку Армении на нашей границе. Нас никто не может напугать».