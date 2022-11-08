«Да упокоит Аллах души наших шехидов. Вооруженные силы Азербайджана, два года назад освободившие от оккупации считающуюся неприступной крепостью Шушу, написали славную историю. Эта славная история останется с нами навеки. Азербайджанский народ, будущие поколения справедливо будут гордиться этой славной Победой».

Об этом президент Ильхам Алиев сказал, выступая перед военнослужащими в Шуше.

Глава государства отметил, что Шуша действительно считается неприступной крепостью.

«Когда наши героические военнослужащие, оснащенные легким вооружением, освобождали Шушу, то шли на смерть. Шли на смерть во имя Родины, за землю. Каждый из нас хорошо понимал, что наша победа будет невозможна без города Шуша», — отметил президент.