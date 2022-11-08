«Сегодняшняя встреча будет важна с точки зрения принятия конкретных шагов в будущем».

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос о предстоящих переговорах с премьер-министром Швеции, находящимся с визитом в Анкаре, сообщает «Агадолу».

М.Чавушоглу напомнил, что первое заседание постоянного совместного механизма, созданного для контроля за исполнением трехстороннего Меморандума о взаимопонимании (Финляндия, Швеция и Турция), подписанного в Мадриде, состоялось в Хельсинки. Он отметил, что предыдущее правительство Швеции не решалось проводить заседание постоянного совместного механизма в Стокгольме перед выборами, поэтому заседание прошло в Финляндии.

Глава МИД Турции подчеркнул, что следующее заседание состоится в Стокгольме.

«На этой встрече будет обсуждаться меморандум о взаимопонимании, работа, которая была проделана и которую не проделали. Затем будет подготовлен отчет, после чего будет проведена повторная оценка. Обе страны предприняли определенные шаги, но на данном этапе трудно сказать, выполнили ли они свои обязательства», — отметил Чавушоглу.

Глава МИД также отметил, что встреча, которая состоится сегодня, сыграет решающую роль в определении дальнейших шагов.