Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключил, что у политика, вероятно, подтвердятся свыше 30 различных заболеваний, среди которых туберкулез, сообщает РИА Новости.

«Речь идет о предполагаемых диагнозах. Все еще не подтверждено окончательно, мы ждем ответов. У нас есть подозрения, и ведется работа над этим. Я имею в виду деменцию, туберкулез и еще 34 болезни», — объяснил Хачапуридзе.

Как добавил правозащитник, ему уже был предоставлен отчет зарубежных специалистов по состоянию здоровья Саакашвили. Вскоре планируется обнародование результатов исследования здоровья экс-президента Грузии.

Сейчас Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме.