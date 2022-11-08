Президент России Владимир Путин примет участие в саммите лидеров G20 на следующей неделе, «если будет возможность», сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Индонезии Джоко Видодо.

Он сказал, что Путин во время телефонного разговора на прошлой неделе не исключил участия в саммите на Бали и, если возможно, присоединится к нему. «Но если нет… может быть, он попросит сделать это виртуально», — заявил президент Индонезии журналистам во время визита на Бали.

Джоко Видодо в интервью Financial Times сказал, что Россию приветствуют на саммите, который, как он опасается, будет омрачен «очень тревожным» ростом международной напряженности. «Группа двадцати не предназначена для того, чтобы быть политическим форумом. Она предназначена для обсуждения экономики и развития», — сказал он.

Индонезия также пригласила на саммит президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что не примет в нем участие, если там будет участвовать Путин.