Платформа Twitter может стать платной для всех ее пользователей. Об этом сообщает портал The Verge. Такую идею активно обсуждали нынешний глава компании Илон Маск и его советник Дэвид Сакс.

По предварительной задумке, каждому пользователю Twitter ежемесячно будет гарантированно бесплатное время просмотра ленты, однако за превышение лимита придется заплатить и приобрести подписку. Пока доподлинно неизвестно, насколько серьезны намерения Макса и Сакса относительно пэйволла на платформе, официальный представитель Twitter отказался дать комментарий на этот счет.

По версии The Verge, появление полностью платного Twitter вряд ли является первостепенной задачей для Илона Маска на данный момент — сейчас он поглощен идеей введения расширенной системы идентификации пользователей. Однако Twitter вряд ли уже будет прежним, учитывая желание бизнесмена монетизировать большую часть базовых функций сервиса.