Состоится встреча начальников генштабов стран-членов Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает «Sputnik Armenia» со ссылкой на информацию, распространенную пресс-службой ОДКБ.

Заседание Военного комитета по развитию военного сотрудничества состоится 10 ноября в режиме видеоконференции.

В заседании под руководством председателя Военного комитета, начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова примут участие начальники генеральных штабов Вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.