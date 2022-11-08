С 1 ноября власти Турции запретили пролет через воздушное пространство страны самолетов, зарегистрированных в двух юрисдикциях, сообщает РБК, ссылаясь на гендиректора туроператора Pegas Touristik, члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и на информаторов в двух российских перевозчиках.
Под этот запрет подпадают некоторые российские самолеты, зарегистрированны на Бермудах. В российском Минтрансе утверждают, что бермудский авиарегистр затягивает дерегистрацию российских самолетов.
Из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов из России, например, в Египет увеличилась на 20-30 минут.
Российское ведомство планирует обсудить проблему с турецкой стороной в ближайшее время.
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