С 1 ноября власти Турции запретили пролет через воздушное пространство страны самолетов, зарегистрированных в двух юрисдикциях, сообщает РБК, ссылаясь на гендиректора туроператора Pegas Touristik, члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и на информаторов в двух российских перевозчиках.

Под этот запрет подпадают некоторые российские самолеты, зарегистрированны на Бермудах. В российском Минтрансе утверждают, что бермудский авиарегистр затягивает дерегистрацию российских самолетов.

Из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов из России, например, в Египет увеличилась на 20-30 минут.

Российское ведомство планирует обсудить проблему с турецкой стороной в ближайшее время.