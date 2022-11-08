В Баку в связи с Днем Победы началось шествие военнослужащих в сопровождении военного оркестра.
До начала шествия минутой молчания была почтена память шехидов.
Шествие проходит по трем маршрутам:
— Дворец Гейдара Алиева, проспект Бюльбюля, Киноцентр Низами, проспект Нефтяников, площадь Азадлыг;
— Аллея шехидов, комплекс «Пламенные башни», станция метро «Ичеришехер», улица Истигилалият, круг Азнефть, статуя Бахрама Гура;
— парк Гусейна Джавида, проспект Гусейна Джавида, проспект Парламента, Аллея шехидов;
— город Шуша.
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