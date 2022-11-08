В Баку в связи с Днем Победы началось шествие военнослужащих в сопровождении военного оркестра.

До начала шествия минутой молчания была почтена память шехидов.

Шествие проходит по трем маршрутам:

— Дворец Гейдара Алиева, проспект Бюльбюля, Киноцентр Низами, проспект Нефтяников, площадь Азадлыг;

— Аллея шехидов, комплекс «Пламенные башни», станция метро «Ичеришехер», улица Истигилалият, круг Азнефть, статуя Бахрама Гура;

— парк Гусейна Джавида, проспект Гусейна Джавида, проспект Парламента, Аллея шехидов;

— город Шуша.