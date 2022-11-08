Госсекретарь США Блинкен выразил сожаление, что конфликт вокруг Карабаха имеет столь тяжелые последствия

«Однако то, что мы видим сейчас, — это подлинные шаги, отважные шаги обеих стран к тому, чтобы оставить прошлое позади и работать над достижением прочного мира. Обе страны работают в этих целях для обеспечения в конечном счете более светлого будущего Южного Кавказа, мирного будущего, в котором страны работают вместе ради более достойного будущего», — заявил он.

По его версии, США работают в нынешней ситуации «как друг и Армении, и Азербайджана», привержены тому, чтобы сделать все возможное со своей стороны, чтобы поддержать Баку и Ереван в их стремлении идти «по пути к прочному миру».

Вашингтон аплодирует Баку и Еревану за «отвагу и решимость», которые они демонстрируют, чтобы достичь этой цели, добавил госсекретарь.