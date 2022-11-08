Бывший президент США Дональд Трамп намерен выступить с «важным заявлением» 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Об этом он сообщил, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо, трансляцию которого ведет телеканал C-SPAN, сообщает ТАСС.

Промежуточные выборы 8 ноября, по итогам которых представители Республиканской партии могут получить большинство в обеих палатах Конгресса США, по словам Трампа, могут стать «спасительными для страны». «15 ноября я сделаю очень важное заявление в Мар-а-лаго в [городе] Палм-Бич во Флориде», — указал 45-й президент США.