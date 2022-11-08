Европейские домохозяйства платят за электроэнергию и природный газ больше, чем когда-либо, несмотря на поддержку правительства в условиях продолжающегося энергетического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные консалтингового агентства VaasaETT.

Так, в октябре 2022 года средняя цена на газ для потребителей в Евросоюзе и Великобритании выросла вдвое по сравнению с тем же периодом 2021 года — с 9 до 18 евроцентов за киловатт-час. В свою очередь средние цены на электричество в октябре 2022-го выросли на 67% — с 22 до 36 евроцентов за киловатт-час — по сравнению с октябрем 2021-го.

Самый большой рост цен на электричество в октябре зафиксирован в Дублине, где в среднем тарифы выросли на 44%. В Риме средняя цена на газ выросла на 97%.