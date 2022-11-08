Санкции Европы против нефти и газа России не повлияют на доходы страны. С таким мнением выступил журнал The Economist.

Автор материала подчеркнул, что «никакое эмбарго не истощит российскую казну». Согласно информации энергетической компании Kpler, в середине октября в танкерах со сжиженным природным газом (СПГ) в Европе хранилось порядка 1,2 миллиона тонн газа. Это и теплая погода уменьшили спрос на топливо, что рано расценили как признак завершения нефтегазового кризиса в Евросоюзе.

По мнению журналиста, холода принесут с собой обрушение энергетического рынка. Это произойдет, если европейское топливо начнут покупать вне ЕС, что приведет к конкуренции. Консалтинговая компания Rystad Energy представила три сценария кризиса, которые негативно отразятся на экономике Европы и позволят Москве найти выход из положения. Поэтому автор признал санкции против России бесполезными.