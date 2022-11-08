Франция выступает за возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее написал, что украинские власти никогда не отказывались от переговорного процесса с Россией.

Накануне газета The Washington Post сообщила со ссылкой на собственные источники, что правительство США пытается убедить президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. По информации издания, все лидеры и высокопоставленные чиновники стран Запада публично избегают заявлений, которые могли бы поставить Украину в какие-либо рамки. При этом в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира.