Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Сербии Александаром Вучичем, передает РИА Новости. По информации агентства, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Косово.

«Столтенберг позвонил сегодня по телефону президенту Сербии Александру Вучичу и призвал, чтобы обе стороны в спорах по вопросу Косово и Метохии воздерживались от шагов, которые бы вызвали эскалацию, чтобы они воздержались от односторонних шагов, угрожающих миру и стабильности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках диалога Вучич указал Столтенбергу на грубые нарушения Брюссельского соглашения со стороны Косово, в том числе путем смены сербского командира полиции в регионе «Север». При этом президент Сербии отдельно подчеркнул, что Белград выступает за сохранение мира, несмотря на действия Приштины.