Согласно решению собственника новым главным редактором информационного агентства Regnum была назначена известная российская журналистка и правозащитница Марина Ахмедова.

Ахмедова является членом Совета по правам человека при президенте РФ, ранее занимала должность заместителя главного редактора журнала «Русский репортер», была обозревателем журнала «Эксперт».

В период с 2014 по 2018 года освещала конфликт в Донбассе. С начала специальной военной операции вернулась к работе в Донбассе, где писала статьи для «Эксперта». Также занимается гуманитарной помощью мирным жителям в Волновахе и Мариуполе.

Ранее журналист Модест Колеров заявил, что уволен с поста главного редактора информагентства Regnum по решению учредителя. По его словам, тот факт, что никто из нового руководства ни о чем его не уведомлял, говорит об их враждебном настрое.