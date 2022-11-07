В последнее время в социальных сетях от имени Нахчыванского народного движения Ирана, являющегося фиктивной организацией, распространено фиктивное обращение от имени местного населения к правительству Ирана о том, что якобы по вине азербайджанских властей население Нахчыванской Автономной Республики сталкивается с серьезными трудностями в вопросах безопасности, науки, продовольствия и они хотят добровольно войти в состав Исламской Республики Иран, поэтому хотят, чтобы Вооруженные силы находились на территории Нахчывана.

Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ).

«В связи с такими вещами, целенаправленно совершаемыми против Азербайджана в последние дни, проводится серьезное расследование, и принимаются соответствующие меры. Распространение такой бредовой и провокационной информации известными кругами, занимающими враждебную позицию по отношению к нашей стране, неприемлемо и вызывает отвращение у наших граждан. Азербайджанское государство и его политическое руководство являются гарантами безопасной и благополучной жизни населения на всей территории страны, в том числе и в Нахчыванской Автономной Республике, являющейся ее неотъемлемой частью», — сказано в заявлении.