Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Днем Победы.

Поздравление опубликовано на странице премьер-министра в Twitter.

«Передаю самые искренние поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и братскому народу Азербайджана по случаю Дня Победы, который является символом силы, мужества и национального единства. Пусть празднование этого дня заложит основу эпохи стабильного мира и процветания в Кавказском регионе», — отметил премьер-министр.