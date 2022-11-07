Партия зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и Aspide прибыла в Украину. Об этом в понедельник заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide! Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США», — написал он на странице в Twitter. Резников однако не уточнил, сколько именно комплексов доставили в Украину.

Ранее, по данным ТАСС, помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам сообщил, что американская администрация отправила в Украину восемь ЗРК NASAMS. Кроме того, СМИ сообщали о планах Испании поставить Киеву батареи Aspide, бронетранспортеры M113, а также тонны артиллерийских снарядов.