8 Ноября Азербайджан отмечает День Победы над агрессором-Арменией, осенью 2020 года наша страна освободила от армянской оккупации свои исторические земли. Несомненно в этой победе значимая роль принадлежит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

О роли Ильхама Алиева, как главнокомандующего в боевых действиях, рассказал специально для Minval.az российский политолог Сергей Марков.

По его словам, И.Алиев реализовал несколько ключевых задач для победы в Карабахской войне:

первая задача – это то, что президент смог консолидировать политическую волю азербайджанского народа на возвращение Карабаха. С момента захвата армянами Карабаха и семи районов вокруг него прошло более четверти века. Но Ильхам Алиев всегда поднимал народ на то, чтобы помнили о Карабахе, что придет день и Карабах будет освобожден от армянской оккупации.

Он отметил, что вся государственная система Азербайджана работала на эту общенациональную задачу: «Многие уже не верили, что Азербайджан когда-то сможет восстановить контроль над Карабахом, однако Ильхам Алиев верил и этой верой он заряжал азербайджанский народ. Эта первая задача, которая была решена».

Вторая задача – это создание современной армии. Во-первых, у армии было лучшее вооружение — это БПЛА «Байрактары», которые хорошо зарекомендовали себя, и открыли новую страницу в истории войн человечества.

«И сейчас мы видим как эту страницу продолжает Украина. Кроме того, это мощь огневая, которая состоялась из мощных российских артиллерийских ракетных систем, которые залили огнем линию обороны, построенную Арменией на протяжении четверти века. Армянская оборона была сломлена под таким шквалом атаки при поддержке авиации. У Армии Азербайджана была великолепная подготовка, она прекрасно проявила себя во время этих боевых действий. Очень грамотные тактические действия. Азербайджанский спецназ отлично проявил себя в Шуше. Многие хорошо знают, что спецназ штурмовал город, поднявшись по скалам. Но перед этим был многодневный маршбросок через горы и леса. Даже после такого длительного маршброска они смогли взять город. Это говорит о великолепной подготовке и для этого использовался опыт советской армии, турецкой армии и других стран мира. То есть, Ильхам Алиев великолепно подготовил армию для этой войны. В результате получилась очень сильная армия», — сказал политолог.

Третья задача, по словам Маркова, заключалась в том, что Ильхам Алиев построил сильную экономику, которая позволила построить сильную армию: «Часто в истории было так, что «пушки вместо масла», но Ильхам Алиев смог реализовать и пушки, и масло».

«Все эти годы рос уровень жизни азербайджанцев, строились большие инфраструктурные проекты, страна облагораживалась, за эти годы увеличилось население. Президент вел и ведет жесткую борьбу с коррупцией. Четвертая задача – это то, что Ильхам Алиев смог создать дипломатическое окружение для Азербайджана. Он сделал так, что Турция стала важным союзником. Армия Турции готова была принять участие на стороне Азербайджана и тем самым было нейтрализовано желание Армении нанести удар по нефтяным трубопроводам Азербайджана. Армения не решилась нанести удар по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана. Кроме того, Турцией была достигнута нейтральная позиция России – члена ОДКБ. Россия и члены ОДКБ заняли нейтральную позицию, и они открыто заявляли о том, что они не могут помочь Армении, потому что они считают Карабах азербайджанским. Недаром в Армении считают, что Путин поддержал Алиева в его намерениях военным путем освободить Карабах. Путин сделал это в том числе потому что, руководство Армении многие годы проявляло упрямство и не желало идти на компромиссы», — отметил Марков.

Он подчеркнул, что Ильхам Алиев смог добиться того, что все международные организации признали Карабах азербайджанским. Ни одна организация в мире не оправдала армянскую оккупацию. Все были уверены, что Азербайджан имеет полное право на освобождение своих земель.

Пятая задача – это то, что Ильхам Алиев лично руководил боевыми операциями во время войны. Им были приняты очень важные военные решения, поскольку армянская оборона была мощной. Был продемонстрирован образец военного искусства армией Азербайджана. Сейчас многие армии изучают азербайджанский опыт ведения войны. Ильхам Алиев стал общенациональным героем, имя которого навсегда вписано золотыми буквами в историю Азербайджана, резюмировал Марков.

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