Поток финансирования Украине необходимо перекрыть. Так считают многие законодатели и кандидаты от Республиканской партии США. Об этом пишет Washington Post, анализируя, как изменится поддержка Киева Вашингтоном после выборов в Конгресс, которые состоятся уже завтра.

Согласно последним соцопросам, есть большая вероятность того, что большинство в Конгрессе и Сенате США возьмут республиканцы, что значительно усложнит поддержку решений администрации Байдена, в том числе и в плане помощи Киеву. В заголовке статьи написано, что Украину ждет «республиканская зима».

«Республиканцы в Палате представителей, если они получат большинство, противоестественно выступают против всего, за что выступает Джо Байден, включая войну в Украине, и существует вероятность настоящего кризиса, когда республиканское большинство в Палате представителей откажется поддержать дополнительную помощь Украине», — приводят журналисты слова сенатора Крис Мерфи.

По информации журналистов, в Украине также обеспокоены возможными результатами выборов в США.

«Промежуточные результаты США являются одним из факторов, которые вызывают у нас беспокойство по поводу зимы. Россия получит преимущество с новым Конгрессом и с европейцами, которые шантажируют их энергетической политикой. Вот почему нынешнее наступление так важно», — сказал WP высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.