Обнародован прогноз погоды на 8 ноября.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-10° тепла, днем 12-14° тепла. В Баку ночью будет 8-10° тепла, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление составит 769 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, ночью в некоторых местах возможны дожди. В некоторых местах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем 13-17° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4°тепла, днем 4-9° тепла.