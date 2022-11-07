США и страны НАТО допустили начало переговоров по ситуации на Украине в случае взятия Херсона силами Киева. Об этом сообщает газета La Repubblica.

«Возьмем Херсон, а потом переговоры» — с таким заголовком вышло издание La Repubblica, которое пишет о «проблеске надежды», который страны НАТО увидели по прекращению войны в Украине.

Газета сообщает, что сейчас идут тайные консультации между Вашингтоном и Брюсселем по возможности переговоров на тот случай, если Киев отвоюет Херсон.

Окно возможностей для прекращения огня и переговоров откроется после выхода ВСУ на берега Днепра. Поэтому сражение за Херсон «имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение».

По данным журналистов, Вашингтон «внушает эту мысль украинским властям».

Ранее о том, что США подталкивают Киев к переговорам с Россией сообщило издание The Washington Post.

В последнее время ходят слухи о том, что США и Россия якобы ведут переговоры о о возможности заключения компромиссного перемирия, по условиям которого Россия оставляет за собой сухопутный коридор в Крым, но уходит из Херсона. И именно с этими переговорами, а не с военной необходимостью, по слухам, и связано то, что РФ рассматривает вариант ухода с правого берега Днепра, в случае, если к такому компромиссу удастся прийти (соответственно, если переговоры провалятся, то российские войска по своей воле из Херсона уходить не будут). Но официально эту информацию никто до сих пор не подтвердил.