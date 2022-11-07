На Бакинском международном автовокзале похищена сумка с 30 тысячами долларов. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел (МВД).

Информация о похищении поступила в 40-е отделение полиции Бинагадинского района 1 ноября.

В воскресенье в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в краже, ранее судимый за аналогичное преступление, а также за наркотики, житель Бардинского района Азер Велиев.

Расследований по факту продолжается.