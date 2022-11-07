Парфюмерно-косметические бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase внесены в исключения из перечня для параллельного импорта, так как компании решили возобновить поставки продукции в Россию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Да, указанные бренды внесены в исключения, и соответственно в отношении них не разрешен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря решению компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — отметили в министерстве.

При этом исключения вступают в силу через три месяца, что позволит тем, кто приобрел продукцию, ввезти ее на территорию России в течение трех месяцев со дня публикации приказа, подчеркнули в Минпромторге.

В начале мая министерство опубликовало перечень из более 50 категорий товаров, которые будут доступны для параллельного импорта. В него вошли самые разные предметы: от растений до лекарств, от мыла до оружия. Механизм параллельного импорта продлен на 2023 год.