Папа Римский Франциск признался к любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол «делает то, что должен делать» для мирного разрешения украинского кризиса

«Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу», — заявил понтифик в ходе пресс-конференции на борту самолета на пути в Рим по завершении своей апостольской поездки в Бахрейн. «Я нахожусь между двумя народами, которые люблю», — приводит слова папы Римского информагентство Askanews.