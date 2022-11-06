По случаю Дня Победы 8 ноября схема движения автобусов по ряду регулярных маршрутов в Баку будет временно изменена в соответствии с ограничениями, которые будут применяться к движению автомобилей в связи с маршем личного состава в сопровождении военного оркестра, сообщает АПА.

В 3 направлениях по 19 маршрутам (3, 5, 6, 10, 17, 18, 31, 37, 39, 53, 65, 77, 88, 96, 125, 127, 205, 206 и E1) движение будет организовано путем проезда по альтернативным улицам в соответствии с ограничениями в указанные часы.