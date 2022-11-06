Завершился XIII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Во второй игре дня агдамский «Карабах» принимал «Кяпаз» из Гянджи.

Матч на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова завершился победой «скакунов» со счетом 3:1.

Голы за агдамский клуб забили Рамиль Шейдаев с пенальти на 16-й минуте, Муса Гурбанлы на 76-й минуте и Квабена Овусу на 79-й минуте. Юсиф Набиев на 75-й минуте забил единственный гол гостевой команды.

Отметим, что на 88-й минуте Муса Гурбанлы не смог реализовать пенальти.

После этого результата «Карабах», увеличив количество очков до 36, укрепил свое лидерство в турнирной таблице. «Кяпаз» занимает 8-ю строчку с восемью очками.