Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в правящую коалицию, осудила действия иранских властей в отношении демонстрантов и призвала к дальнейшим санкциям против исламской республики.

Об этом говорится в резолюции, принятой в воскресенье по итогам съезда партии.

«Сотни погибших, политические убийства, бесчисленное количество раненых и десятки тысяч заключенных, которым грозит суровое наказание, вплоть до смертной казни, являются новым выражением бесчеловечной идеологии и насилия иранского режима», — утверждается в тексте, единогласно принятом членами СДПГ.

Федеральное правительство, как указывается в документе, должно использовать все каналы для дипломатического протеста против действий властей в Иране. «До тех пор, пока иранский народ будет ограничен в своей свободе с помощью грубой силы», как сказано в резолюции, не может быть нормальных отношений с иранскими властями.