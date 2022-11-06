Изменения климата происходят с «катастрофической скоростью», последние восемь лет человеческой истории стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.

Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в обращении к участникам климатической конференции COP-27 в связи с публикацией доклада Всемирной метеорологической организации о состоянии климата.

«Сейчас, когда начинается COP-27, планета посылает сигнал бедствия. Доклад о состоянии климата — это хроника климатического хаоса. Как ясно показала Всемирная метеорологическая организация, изменения происходят с катастрофической скоростью, разрушая людские жизни на каждом континенте. Последние восемь лет были самыми теплыми за историю наблюдений. Каждая волна жары в результате оказывалась все более интенсивной и опасной для жизни, особенно среди уязвимых групп населения», — сказал он.