Президент Израиля Ицхак Герцог 9 ноября приступит к консультациям с представителями парламентских партий по вопросу формирования нового кабинета министров.

Письма с соответствующим уведомлением направлены в воскресенье представителям всех политических сил, вошедших в Кнессет (парламент) по итогам прошедших 1 ноября досрочных выборов.

Об этом говорится в заявлении канцелярии главы еврейского государства.

«С получением официальных результатов выборов в Кнессет 25-го созыва президент Ицхак Герцог начнет в среду раунд консультаций с представителями парламентских групп, избранных в Кнессет, после чего он поговорит с кандидатами, рекомендованными парламентскими группами для получения мандата на формирование правительства», — заявил генеральный директор президентской канцелярии Эяль Швики.