Правительство Турции на заседании в понедельник под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана намерено обсудить ситуацию в Украине, а также зерновую сделку после возобновления участия в ней России, сообщил в воскресенье телеканал NTV.

По его данным, в повестке дня главным образом будут вопросы внесения поправок в конституцию, касающихся ношения женщинами хиджаба, и борьбы с терроризмом. В числе международных вопросов в приоритетном порядке планируется рассмотреть ситуацию в Украине, а также зерновую сделку и возможность ее продления после 19 ноября. Кроме того, планируется обсудить принятие в НАТО Финляндии и Швеции по итогам состоявшихся в конце минувшей недели переговоров турецкого руководства с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

По итогам заседания правительства Эрдоган, как ожидается, выступит с традиционным телеобращением к нации.