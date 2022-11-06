Глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард опасается приближения большого конфликта. Оценивая способность США к сдерживанию Китая, он сказал, что «корабль медленно тонет».

«Украинский кризис, в котором мы сейчас находимся,— это только разминка. Большой кризис только приближается. И пройдет не так много времени, прежде чем мы пройдем такую проверку, какой не было давно»,— сказал господин Ричард на симпозиуме Лиги подводных лодок.

По мнению адмирала, США разучились «действовать быстро». «Я так оцениваю наш уровень сдерживания Китая — корабль медленно тонет. Он тонет медленно, но он тонет, поскольку они размещают свои силы быстрее, чем это делаем мы. По мере того как эта разница увеличивается, не будет иметь значения, насколько хороши наши командиры»,— добавил господин Ричард.

Пентагон в конце октября обнародовал новую Оборонную стратегию США. Она стала продолжением опубликованной Белым домом двумя неделями ранее Стратегии национальной безопасности. В документе оборонного ведомства главными угрозами названы усиливающийся Китай и Россия.