Девять человек пострадали в результате стрельбы возле бара в городе Филадельфия в американском штате Пенсильвания, сообщает сайт телеканала CBS News со ссылкой на местную полицию.

Представители правоохранительных органов утверждают, что к бару, расположенному на пересечении Кенсингтон авеню и Аллегейни авеню, подъехала черная машина и открыла огонь по людям на тротуаре. Полицейские отмечают, что было произведено не менее 40 выстрелов.

В публикации отмечается, что два человека находятся в критическом состоянии, еще семеро — в стабильном. Всех пострадавших доставили в университетскую больницу Темпл.

Полицейские подчеркивают, что стрелков было несколько.