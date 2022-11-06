Пекин протестует против ограничений Оттавы на инвестиции трех китайских компаний в добычу лития в Канаде.

Об этом в воскресенье заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР.

«КНР решительно выступает против действий Канады, нарушающих и блокирующих нормальное деловое сотрудничество между китайскими и канадскими компаниями под предлогом (защиты) национальной безопасности», — заявил официальный представитель, слова которого приводятся на сайте ведомства. Минкоммерции заявило, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий.