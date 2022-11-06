Более 4,62 млн человек оказались затронуты тропическим штормом «Налджи», обрушившимся на Филиппины.

Согласно опубликованному отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, от стихии погибли 156 человек.

По данным ведомства, 1,02 млн перемещенных лиц находятся в 954 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 141 человек получил различные травмы, 37 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировали 1,57 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Шторм повредил 31,5 тыс. домов и уничтожил более 3,1 тыс.

Тропический шторм «Налджи» направлялся на север Филиппин, где тысячи людей заранее эвакуировали из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. Шторм 30 октября покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября — зону филиппинской ответственности.