Правительство Японии планирует выделить порядка 350 млрд иен (около 2,38 млрд долларов) на создание совместного с США научно-исследовательского центра для разработки 2-нанометровых полупроводников следующего поколения.

Как передает газета Nikkei, договоренность о создании совместного центра была достигнута в конце июля 2022 года.

Издание отмечает, что научно-исследовательский центр будет создан к концу года. В проекте будут участвовать Токийский университет, японский Национальный институт передовых промышленных наук и технологий, Институт естественных наук «Рикэн», а также ряд компаний, перечень которых будет озвучен позднее. Одним из кандидатов может стать американская IBM.