Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США направило самолеты в сторону Ирана после получения информации о том, что он якобы готовит нападение на Саудовскую Аравию.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, не уточнив, когда именно это произошло.

По их данным, СЕНТКОМ, в зону оперативной ответственности которого входит среди прочего Ближний Восток, направил в сторону Ирана базирующеюся в регионе Персидского залива боевые самолеты после получение разведывательных данных. В них утверждалось о «готовящихся атаках иранских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов» по целям на территории Саудовской Аравии. WP отмечает, что расположенные в королевстве ВС США и саудовская армия были приведены в состояние повышенной боеготовности.

Отправка самолетов в сторону Ирана, продолжает The Washington Post ​​​​​​, стало «демонстрацией военной силы» и «иллюстрацией важности американо-саудовского партнерства» в сфере обороны. «СЕНТКОМ привержен нашему многолетнему стратегическому военному партнерству с Саудовской Аравией, — сообщил изданию официальный представитель командования Джо Буччио. — Мы не будем обсуждать детали операции». Газета напоминает, что США «располагают значительными воздушными средствами в регионе, включая истребители F-22 в Саудовской Аравии, хотя место, с которого самолеты были подняты в воздух, не уточняется». Белый дом отказался прокомментировать сведения издания.

The Washington Post ​указывает на этот случай как на подтверждение того, что американская администрация хочет спасти американо-саудовские отношения, которые ухудшились после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. «Разрываем ли мы отношения? Нет, — сказал источник издания. — У нас были принципиальные разногласия по поводу состояния нефтяного рынка и мировой экономики, и мы анализируем произошедшее». «Но у нас есть важные интересы, поставленные на карту в этих отношениях», — добавил представитель администрации США высокого ранга. В Саудовской Аравии находится около 2,5 тыс. американских военнослужащих, многие из которых занимаются разведывательной деятельностью и подготовкой местных сил. США поставили почти три четверти из всех систем вооружений королевства.