В Киеве начали подготовку к «тотальной эвакуации» жителей украинской столицы, сообщает издание The New York Times.

«Официальные лица в столице Украины говорят, что они начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно трех миллионов жителей города», — говорится в публикации.

Газета подчеркивает, что в попытке предотвратить полный сбой в электросети национальная энергетическая компания Украины заявила, что продолжит вводить веерные отключения электроэнергии в семи регионах.

По словам директора департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Романа Ткачука, Киев может потерять всю городскую систему электроснабжения.

Он добавил, что киевских чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя, а если подобное случится, то городские власти начнут информировать местных жителей и просить уехать.