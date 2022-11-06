Усилия администрации президента США Джо Байдена по увеличению производства полупроводников принесли свои плоды, в том числе благодаря принятию закона CHIPS and Science Act, предусматривающего выделение на эти цели $52 млрд.

По словам Байдена, принятие закона существенно изменило ситуацию в американской экономике к лучшему, передает «Голос Америки».

Американский президент подчеркнул, что производство полупроводников является также вопросом национальной безопасности, пояснив это на примере оборонного концерна «Локхид-Мартин», который, в частности, производит ракетные комплексы Javelin, поставляемые в Украину.

— У нас были проблемы с поставками ракет Javelin в Украину, потому что у [Lockheed Martin] не было чипов, компьютерных чипов. Чтобы помочь защищаться в этой жестокой и неспровоцированной путинской войне, мы отправляли этим парням комплексы Javelin, – сказал Байден.

Глава Белого дома отметил, что Россия уже столкнулась с проблемами в снабжении своих вооруженных сил, и одна из причин этого состоит в том, что Соединенным Штатам удалось создать Москве «сложности с получением того, что им нужно» для наращивания своих вооружений.